Точный гороскоп на вторник

Сегодня гороскоп обещает очень активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо вам будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, - обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа. Правда, имейте в виду, что чем бы вы сегодня ни занимались, есть опасность углубиться в дебри: день склоняет к дотошности и повышенному вниманию к мелочам. Кроме того, берегитесь резких суждений - в пылу праведного гневасегодня есть опасность наговорить много лишнего, о чем потом вы можете жалеть.

Овен

Сегодня гороскоп дает Овну шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть - логические размышления самого Овна. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Овну стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Телец

Телец будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Тельцу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, - к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему сегодня нелегко найти общий язык - Телец будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Близнецам сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Близнецы почувствуют облегчение. Впрочем, таким же образом Близнецы сегодня могут освободиться и от чего-нибудь еще - к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Рак

В отношениях с людьми многое может раздражать Рака, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Рак захочет докопаться до истины - в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сегодня сосредоточиться на делах, в которых Рак все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Лев

Льву не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги - есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Лев не обладает достаточной решимостью - он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Льву надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения - со временем это ему пригодится.

Дева

В Деве может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет ее повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ей будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Дева может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ей надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Весы

Весы способны неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". День склоняет их к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самим, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют им действовать по формуле: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Последовав этому совету, Весы сегодня могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Скорпиону решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Стрелец

Стрельцу не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Стрелец ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет - отлично. Гораздо хуже, если Стрелец не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня - Стрельцу необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Козерог

Козерогу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Козерог рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Козерога, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Козерогу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Водолей

Водолей будет строг, но справедлив, - по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Водолея. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Рыбы

У Рыб есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Рыбы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Рыб сегодня способна творить чудеса, она - их волшебный ключ к людским сердцам и душам.

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