Ученые впервые создали мини-мозг человека с кровеносными сосудами
Американские ученые создали упрощенный мини-мозг человека с кровеносными сосудами. О своем эксперименте исследователи рассказали в статье NeuroReport, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По их данным, для создания мозга они использовали человеческие стволовые клетки. После чего крошечный упрощенный орган, покрытый клетками эндотелия, ученые пересадили в тело мыши на две недели. Отмечается, что за это время в нем образовались капилляры.
Самой распространенной проблемой в мини-мозге, который был выращен в лаборатории, было то, что гибли клетки центральной его части из-за нехватки кислорода. Именно для этого необходимы кровеносные сосуды - обеспечивая клетки мини-мозга кислородом и питательными веществами, они могут способствовать его дальнейшему росту.
Ученые отмечают, что такой мини-мозг необходим для изучения взаимодействия разных клеток мозга и определенных нарушений работы мозга.
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