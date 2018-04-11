Пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь - ФОТО

Наверное, излишне опять напоминать, что шлем на голове - это хорошая идея, когда катаешься на мотоцикле, велосипеде или занимаешься чем-то экстремальным, но давайте все-таки опять отметим: шлем - это отличная идея!

Мы не собираемся быть голословными в своих утверждениях. Посмотрите на эти фотографии, которые прислали пользователи сайта Bored Panda - они способны убедить беречь голову даже самых упрямых. Неважно, какой ты классный мотоциклист или велосипедист. В шлемах потеет голова, ну и пусть. Портится прическа, но это неважно. Единственное, что важно: однажды шлем может спасти вашу жизнь или хотя бы не дать случайному столкновению обезобразить ваше лицо до неузнаваемости.

"Мое лицо и голова приняли на себя удар при столкновении с деревом. Я получил прямой удар в лицо. Врач сказал, что мне повезло, что на мне был шлем, закрывающий все лицо. Он не треснул, забрало не сломалось. Мои скулы остались целы, позвоночник был в порядке, я лишь немного потянул шею, зубы остались целы!"

"Вот, ребята, почему надо носить шлем".

"Ежедневное напоминание надевать шлем".

"Шлем вчера спас мне жизнь. Меня сбила машина при повороте налево, и я влетел в лобовое стекло".

"Полиция Орландо поделилась этой фотографией в твиттере, показав, в какое место попала пуля в шлем полицейского. Жизнь полицейского была спасена благодаря шлему".

"Шлемы спасают жизнь".

"Несомненно, этот шлем спас моего друга от серьезной травмы головы или даже от смерти".

"Ежедневное напоминание надевать шлем в снегопад".

"Шлем может спасти жизнь".

"Я все смотрю на это и просто... Немного теряю дар речи, понимая, как шлем спас меня. Всегда носите защиту".

"Вот почему, ребята, мы надеваем шлем, когда катаемся на скейте".

"Друг работает в магазине лыжного снаряжения, и вчера к ним пришел этот парень".

"Шлем нашего пациента после аварии на велосипеде (врезался в стену на скорости 80 км/ч)".

"Этот шлем спас мне жизнь, когда я врезался в оленя. Мотоцикла нет, но зато я еще здесь!"

"Вот почему надо носить шлем, полностью защищающий голову. В моего друга врезался человек, проскочивший на красный свет. Если бы он был в облегченном шлеме, остался бы без нижней челюсти".