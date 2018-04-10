Раскрыты причины распространения заразного рака

Ученые Кембриджского университета описали два вида трансмиссивного злокачественного заболевания, которое поражает тасманийского дьявола (Sarcophilus harrisii). Они также определили причины, по которым этот вид млекопитающих более восприимчив к заразному раку, чем другие животные. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно восемь типов трансмиссивного рака, которые поражают собак, сумчатых тасманийских дьяволов и морских двустворчатых моллюсков. Исследователи считали, что поскольку это заболевание очень редко, сумчатые получили его случайно. Однако открытие второго типа заразных злокачественных опухолей указывало на то, что Sarcophilus harrisii имеют особенности, которые делают их уязвимыми перед патологией.

Оказалось, что появлению обоих разновидностей рака способствуют сходные мутации, а развиваются опухоли из примерно одних и тех же тканей. Поскольку животные часто кусают друг друга за морду, когда сражаются за еду или возможность оставить потомство, опухоли могут развиваться из клеток, участвующих в заживлении ран. Показано, что препараты, блокирующие биохимические пути, участвующие в регенерации тканей, тормозят рост лицевых опухолей.

Исследователи считают, что распространению опухолей могли также способствовать люди, из-за которых численность тасманийских дьяволов резко снизилась. В результате уменьшилось генетическое разнообразие, которое необходимо для адаптации иммунной системы к злокачественным клеткам.

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