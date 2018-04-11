Каратист, музыкант и почти монгол: 6 любопытных фактов о Стивене Сигале - ФОТО - ВИДЕО

10 апреля Стивену Сигалу - звезде культовых боевиков 90-х годов, режиссеру, кинопродюсеру, а в первую очередь мастеру боевых искусств - исполнялось 66 лет. И Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru решили собрать интересные факты из биографии актера.

Происхождение актера туманно По одной из версий, его отец был евреем, а мать - ирландкой. Как говорил Стивен, его дед (по линии отца) был "монгол". Раньше он жил в буддистском районе в России, в начале XX века переехал с семьей в Америку, когда еще был ребенком. По воспоминаниям Сигала, в детстве ему рассказывали про деда, однако точно определить, кто он был - монгол, бурят или калмык, невозможно. Те люди, кто владел такой информацией, уже умерли. На фотографиях у деда его семьи раскосые глаза и на них надеты монгольские шапки. А то, что мать - ирландка, опять же всего лишь предположение. Как говорит Стивен Сигал, его мать была подкидышем, ее нашли в подброшенной к крыльцу чужого дома коробке из-под обуви, поэтому "остается большим вопросом, кем она была". Кто ее родители - загадка. Актер утверждает, что его бабушка родом из Владивостока, также у него есть корни в Санкт-Петербурге и на Украине.

Стивен Сигал свободно говорит на японском Что, в общем-то, неудивительно, ведь он прожил в Японии десять лет, получил 7-й дан айкидо и стал первым в истории Японии иностранцем, открывшим в этой стране додзё (школу боевых искусств). Он назвал его "Тэнсин", что в переводе с японского означает "Небесная душа".

Кроме того, актер был женат на японке Мияко Фуджитани. У пары родилось двое детей - сын Кентаро Сигал и дочь Аако Фуджитани. Всего Стивен Сигал был женат четыре раза, у него семеро детей. В настоящее время женат на Батсухийн Эрдэнэтуяа - профессиональной танцовщице, уроженке Монголии. В 2009 году у пары родился сын Кунзан.

Стивен Сигал - признанный блюзмен Сигал периодически отвлекается от большого кино, чтобы попрыгать на сцене с гитарой. Но позиционирует себя в первую очередь как музыканта, а потом уже как актера, считая, что кино - это хобби, а музыка - основное занятие: "Съемки в фильмах занимают все мое время, но музыка - моя первая любовь". В 2005 году Сигал выпустил свой первый альбом Songs from the Crystal Cave. А через год вышел второй - Mojo Priest ("Колдун"), признанный одним из лучших блюзовых альбомов. Журнал Big City Blues назвал игру Сигала на гитаре "исключительной", а его самого - "самобытным и талантливым музыкантом".

Стивен Сигал обожает оружие и коллекционирует его На данный момент его коллекция насчитывает более 1000 единиц оружия. Есть там и полуавтоматический Кольт M1911A1 - пистолет, который рано или поздно появляется в руке у каждого героя Сигала. Поговаривают, что у актера есть сшитый на заказ смокинг, в котором можно спрятать сразу два пистолета.

Однажды Стивен Сигал сломал запястье Шону Коннери Во время съемок фильма "Никогда не говори "никогда"" играющий Джеймса Бонда Шон Коннери решил взять пару уроков айкидо. В качестве инструктора выступил Стивен Сигал. В какой-то момент он не рассчитал удар и сломал своему ученику запястье. Коннери, думая, что это просто растяжение, несколько дней проходил со сломанной рукой, пока наконец режиссер силой не отвел его к врачу.

В свободное время Стивен Сигал выращивает тутового шелкопряда и продает его на интернет-аукционе еВay

А еще у Сигала есть собственная компания, выпускающая энергетические напитки.