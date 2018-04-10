Всегда ли люди видели синий цвет? - ИССЛЕДОВАНИЕ - ФОТО

Зрительное восприятие человека удивительно. Большинство из нас могут видеть около миллиона различных цветов, и до сих пор неясно, одинаково или нет мы воспринимаем этот обширный спектр. Взять, к примеру, синий - как считают некоторые ученые, в прошлом люди, скорее всего, не видели этот цвет. Как специалисты пришли к такому выводу?

Как отмечает в статье Business Insider от 2015 года Кевин Лория (Kevin Loria), в "Одиссее" (вероятно, поэма была создана в VIII веке до нашей эры) Гомер, как известно, описывает "винноцветное море". В 1958 году ученый Уильям Гладстон (позже ставший премьер-министром Великобритании) заметил, это не единственное странное описание цвета в произведении классика, при этом, как показал дальнейший анализ, черный цвет упоминался практически 200 раз, белый - примерно 100 раз, другие цвета - в целом достаточно редко (красный - менее 15 раз, желтый и зеленый - менее 10). Гладстон обратил внимание также и на другие тексты тех времен - и обнаружил, что древние греки вообще не использовали слова "синий" (по всей видимости, такого слова просто не существовало).

Несколькими годами позже немецкий филолог Лазарь Гейгер продолжил исследовать данный вопрос и проанализировал древние исландские, индийские, китайские, арабские и еврейские тексты. Оказалось, что и в них не упоминался синий цвет.

Впрочем, наверное, это может и не казаться таким удивительным, если учесть, что в природе мало где встречается отчетливый синий цвет. Первым же обществом, у которого появилось название для данного цвета, было, по всей видимости, египетское - в этой культуре впервые научились производить синюю краску. Затем уже знание о синем цвете распространилось в современном мире.

Однако действительно ли наши предки не могли видеть синий цвет, раз у них не было соответствующего наименования?

Как передает Day.Az со ссылкой на Популярную механику, для изучения данного вопроса было проведено не одно исследование. Например, в 2006 году Жюль Давидофф (Jules Davidoff), психолог из Голдсмитса, совместно с коллегами опубликовал работу, посвященную изучению народа Химба из Намибии. В языке этого народа нет обозначения для синего цвета и нет реального различения между зеленым и синим.

Чтобы понять, означает ли это, что представители народа Химба не способны видеть синий, исследователи провели следующий эксперимент: они показывали испытуемым круг из 11 зеленых квадратов, при этом один из квадратов был синего цвета. Оказалось, что представителям народа Химба было трудно справиться с задачей - определить, какой из квадратов имеет отличный от других цвет. Некоторым - спустя долгое время - все же удавалось выбрать нужный квадрат, хотя в целом наблюдалось много ошибок.

Однако, что интересно, у Химба имеется куда больше слов для обозначения зеленого цвета, чем у нас. В схожем эксперименте Дафидофф совместно с коллегами демонстрировал круг из 11 квадратов англоговорящим людям: все квадраты были зеленого цвета одного оттенка, но один из них - зеленого цвета отличного оттенка.

Как видно по изображению, определить, какой из квадратов отличается, очень трудно. А вот представители народа Химба, как оказалось, справлялись с заданием с легкостью.

Еще одно исследование, опубликованное специалистами из Массачусетского технологического института (МТИ) в 2007 году, показывало, что носители русского языка гораздо быстрее различают светлые и темные оттенки синего цвета по сравнению с англоговорящими. Это, по всей видимости, связано с тем, что у нас в языке вместо одного обозначения синего цвета имеется два - "синий" и "голубой".

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