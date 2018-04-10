Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире

Родственники японца Масадзо Нонака, признанного старейшим человеком планеты, рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky news, передает Day.Az.

Ранее днем 112-летнему мужчине вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого человека на планете. Рекордсмен родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У Масадзо большая семья: семь братьев, живущих неподалеку, сестра и пятеро детей.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, японец считает секретом долгой жизни любовь к сладкому, чтение газет и купание в горячих источниках. Эту информацию подтвердила телеканалу внучка Масадзо.

"Он любит конфеты - как японские, так и западного образца", - заявила Юко Нонака. По ее словам, газеты ее дедушка читает каждый день, и часто окунается в источники, несмотря на то, что передвигается на коляске.

"Ему необходима инвалидная коляска, но он в хорошем состоянии", - рассказала она.

Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале этого года. Самым старым человеком, когда-либо жившим на планете, был признан Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней. Масадзо - не первый японец, прославившийся рекордным долголетием. В 2017 году правительство насчитало в Японии 68 тысяч человек в возрасте ста лет или старше.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook