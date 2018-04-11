Точный гороскоп на среду

Сегодня главный тренд гороскопа - это отрыв от реальности. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным. Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох. Сегодня звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов - всласть помечтать. Правда, сегодняшние мечты, скорее всего, так и останутся мечтами, но удовольствия доставят предостаточно. А это уже немало.

Овен

Сегодня Овен может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Овну придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Овну тщательно взвесить все "за" и "против" - от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.

Телец

Ситуация может потребовать от Тельца проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Тельцу придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Телец обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Близнецы

Звезды дарят Близнецам гармонию в душе. Их внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Близнецам будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы они ни взялись. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Близнецов, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают им отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Близнецов не составит труда сразить всех своим обаянием.

Рак

Залогом успеха для Рака является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Рака инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Раку необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Лев

Гороскоп обещает Льву прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Льва на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одинокому Льву приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Льва есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Дева

Деве не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Девы из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Деве сегодня заняться тем, что будет получаться у нее лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Весы

Весы будут отличным оратором: для них не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Весов будет заразительным, и пусть они порой склонны преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Сегодня идеи Весов будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Скорпион

Сегодня в голову Скорпиона могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Скорпиона могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Скорпиона в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Стрелец

День Стрельца переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Стрельца, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Стрелец сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Козерог

Козерогу необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Козерогу не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Козерогу сегодня не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Козерог не забудет посоветоваться с профессионалами.

Водолей

Сегодня - день, когда Водолею не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Водолею замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Водолей может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Рыбы

Рыбам придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили их чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Рыб можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что они должны делать работу за них. Или Рыб привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Рыбы будут сами себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Рыбам стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самим), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook