Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры - ФОТО

"Заряженная" BMW M2 Competition с мотором от "старшей" М4 должна справить дебют на грядущем автосалоне в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Но фотографии и техданные новинки уже утекли в Сеть.

На фирменных фотографиях, которые опубликовал BMW Blog Slovenia, видно, что BMW M2 Competition можно отличить от обычной М2 новой решеткой радиатора, передним бампером с чуть более крупными воздухозаборниками. Плюс зеркала от М4, оригинальные колесные диски на 19 дюймов, новый задний диффузор и выхлоп.

В салоне - кресла от купе М4, красная кнопка запуска мотора, подсветка логотипа М2 и кнопки М1/М2 на руле, которыми выбираются режимы настроек, выбранные водителем.

Под капотом M2 Competition - 3-литровая битурбовая "шестерка" от модели М4 с отдачей в 410 л.с. и 550 Нм, и потолком оборотов в 7600 об/мин.

Двигатель работает в связке с "роботом" и задним приводом. Ожидается, что разгон до 100 км/час займет у нового купе 4,2 сек.

Остальные подробности узнаем на автосалоне в Пекине - он стартует 25 апреля.