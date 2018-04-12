Завязавший с наркотиками козел начал новую жизнь

В США козла, которого заставляли употреблять наркотики и алкоголь, отправили на курсы терапевтических животных. Об этом сообщает новостной портал WPXI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые о козле заговорили в феврале 2018 года, когда его хозяина, конюха Серхио Паломареса-Гусмана (Sergio Palomares-Guzman) из штата Джорджия, арестовали за то, что он давал животному кокаин и виски, снимал это на видео и публиковал в социальных сетях.

Зоозащитница Кайла Джонс (Kyla Jones) забрала животное в свой приют и дала ему кличку Виски. По ее словам, он был настолько худым, что его ребра можно было пересчитать. К тому же поначалу козел сторонился людей, и волонтерам приходилось уговаривать его поесть. Однако со временем он оправился, начал с удовольствием есть фрукты и овощи, а также полюбил общаться с людьми и ревнует, когда посетители приюта уделяют внимание другим животным.

Джонс планирует отдать Виски на курсы, чтобы использовать животное в зоотерапевтических целях для лечения детей. "Это самый милый козел на свете, он непременно справится", - добавила она.

Зоотерапия - это метод лечения пациентов с помощью животных. Их часто используют при работе с пациентами с повышенной тревожностью, эпилепсией, ДЦП, а также в хосписах.

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