В Париже на аукционе продали скелет динозавра за почти 1,5 миллиона евро

11 апреля 2018 22:34

Скелет динозавра диплодока ушёл с молотка на торгах аукционного дома Drouot в Париже за 1,443 миллиона евро, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Высота скелета длинношеего динозавра составляет три метра, длина - 12 метров. Устроители аукциона планировали выручить за него 450-550 тысяч евро.

Чуть меньшую сумму, чем за скелет диплодока - 1,408 миллиона, выложил неизвестный покупатель за скелет другого динозавра - аллозавра. Возраст обоих скелетов оценивается в более чем 145 миллионов лет.

Сообщается, что оба лота попали в руки одного зарубежного коллекционера.

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