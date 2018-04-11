В Париже на аукционе продали скелет динозавра за почти 1,5 миллиона евро
11 апреля 2018 22:34 89
Скелет динозавра диплодока ушёл с молотка на торгах аукционного дома Drouot в Париже за 1,443 миллиона евро, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Высота скелета длинношеего динозавра составляет три метра, длина - 12 метров. Устроители аукциона планировали выручить за него 450-550 тысяч евро.
Чуть меньшую сумму, чем за скелет диплодока - 1,408 миллиона, выложил неизвестный покупатель за скелет другого динозавра - аллозавра. Возраст обоих скелетов оценивается в более чем 145 миллионов лет.
Сообщается, что оба лота попали в руки одного зарубежного коллекционера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!