Грузинский танец от заслуженной артистки Азербайджана покорил пользователей Сети - ВИДЕО
12 апреля 2018 11:49 305
Заслуженная артистка Азербайджана Метанет Искендерли в социальной сети выложила видео, где танцует грузинский танец, передает Day.az со ссылкой на Vesti.Az.
Ролик пришелся по душе подписчикам певицы и стал самым обсуждаемым в соцсетях.
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