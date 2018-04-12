Грузинский танец от заслуженной артистки Азербайджана покорил пользователей Сети - ВИДЕО

12 апреля 2018 11:49

Заслуженная артистка Азербайджана Метанет Искендерли в социальной сети выложила видео, где танцует грузинский танец, передает Day.az со ссылкой на Vesti.Az.

Ролик пришелся по душе подписчикам певицы и стал самым обсуждаемым в соцсетях.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Mətanət İsgəndərlidən gürcü rəqsi

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