Грузинский танец от заслуженной артистки Азербайджана покорил пользователей Сети - ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Метанет Искендерли в социальной сети выложила видео, где танцует грузинский танец, передает Day.az со ссылкой на Vesti.Az.



Ролик пришелся по душе подписчикам певицы и стал самым обсуждаемым в соцсетях.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

