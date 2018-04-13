Точный гороскоп на пятницу

Сегодня по гороскопу удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства. Впрочем, сегодня и от любви до ненависти недалеко, так что будьте осторожны, играя чувствами и нервами других - сегодня это особенно опасно. По причине эмоциональности день плох для любых переговоров и вообще для бизнеса и ведения дел, где избыток чувств, мягко говоря, неуместен. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще - будьте осторожнее с деньгами.

Овен

Сегодня события дня вполне способны поставить Овна в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Овен сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Овна просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Овна на высоте, делая его невероятно проницательным.

Телец

День склоняет Тельца попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Тельца есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Телец одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Телец может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Близнецы

У Близнецов могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Им будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Близнецов может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Близнецы все-таки возьмутся, способны валиться у них из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Им стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Рак

Звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Рака! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Раку стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Раку повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Рак собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Лев

Сегодня переполнить чашу терпения Льва будет не сложно - она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Лев и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Льва не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Льва безмятежностью.

Дева

Окружающим трудно ожидать от Девы логичных поступков: практически все, что она делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Дева будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ей и самой нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Деве стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Весы

Весы могут придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: их бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Весы будут не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание они могут уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Весы сегодня удержат свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для них интересным, насыщенным и ярким!

Скорпион

Сегодня отличительной чертой гороскопа Скорпиона является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Скорпиону выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Скорпиону сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Стрелец

Стрелец рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Стрельца попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Козерог

Козерога способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Козерога. Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Водолей

Водолей рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Водолей сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Водолею сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Рыбы

Практически в любых делах Рыбами будет двигать здоровый азарт! При этом им не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Рыб будет выражаться в их желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Рыб во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше их результаты, а значит, и шансы стать первыми!

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