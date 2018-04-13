106-летний англичанин стал самым старым человеком, спустившемся на Zip Line - ВИДЕО
13 апреля 2018 12:03 157
Англичанин Джек Рейнольдс, родившийся в год затопления "Титаника", стал самым старым человеком, прокатившимся на Zip Line - скоростном спуске по стальному тросу с отрывом от земли. Об этом сообщает Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Обычно Джек передвигается в инвалидной коляске, но это не оставило его от спуска со скоростью более 60 километров в час.
Это уже третий рекорд, который мужчина устанавливает в свой день рождения. Два года назад он стал самым старым человеком, сделавшим татуировку, а в прошлом году - самым старым, прокатившимся на американских горках.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:10 2 946
Точный гороскоп на пятницу
12 апреля 20:36 819
Блогер неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
12 апреля 20:24 444
Бродящий по улицам Нью-Йорка тигр оказался енотом
12 апреля 13:56 2 507