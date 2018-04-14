УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота" - ФОТО

Многие владельцы "Патриота" рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который укомплектован всем необходимым для экспедиций и бездорожья, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. А главное, что все доработки полностью легальны!

Компания УАЗ предложила экспедиционную спецверсию внедорожника "Патриот", которая по умолчанию оснащена внушительным набором внедорожного оборудования. Особая серия собрана на базе комплектации Оптимум (+мультимедиа). Дилеры УАЗа уже открыли предзаказ на ульяновскую новинку, а живые автомобили появятся в конце марта-2018.

В список внедорожного оборудования "экспедиционника" входят интегрированная лебедка "Спрут 9000 Спорт", защита рулевых тяг, резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов.



А самое главное, что такой оффроад-тюнинг "Патриота" полностью легален! Установленное на Ульяновском автозаводе дополнительное оснащение сертифицировано.

Отличить экспедиционную спецверсию от обычных "Патриотов" будет легко. Такие автомобили доступны исключительно в собственных оранжевом и зеленом цветах. А на левой двери внедорожника размещен особый шильдик, на котором название модели изображено на фоне гор. Отметим, что автомобиль уже оборудован кондиционером, мультимедийной системой на "Андроиде" с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, а также дополнительным отопителем салона.



В представительстве УАЗа нам рассказали, что это далеко не последний опыт установки внедорожного оборудования в заводских условиях. Осенью 2018 года производитель покажет еще парочку похожих спецверсий - на базе "Хантера" и "буханки".