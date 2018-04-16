Audi представила новое поколение универсала А6 - ФОТО

Спустя месяц после живой премьеры нового седана Audi A6 немцы показали и более практичную, но не менее стильную версию в кузове универсал. Автомобиль получил все те же технологические фишки, который есть у исходной модели, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Компания Audi виртуально представила новое поколение универсала A6 Avant. Автомобиль стал гораздо технологичнее своего предшественника, хотя и не особо крупнее. При прежнем показателе длины 4 940 мм универсал раздался на пару миллиметров в ширину и высоту, причем вся прибавка ушла на увеличение пространства в салоне.



Объем багажного отделения при этом не изменился: 565 л в стандартном состоянии "под полку" и 1 680 л - при сложенных задних сиденьях. В базовой комплектации присутствует система рельс, пара крючков и сетка для фиксации грузов, а за доплату можно установить более продвинутые комплекты организации пространства. Коэффициент аэродинамического сопротивления нового A6 Avant составляет всего 0,27.

"Цифровой" интерьер с новыми мультиконтурными креслами перекочевал сюда из седана без каких-либо изменений. Перед глазами водителя расположена 12,3-дюймовая приборка Virtual Cockpit, а по правую руку - система MMI с центральным дисплеем диагональю 10,1 дюйма, под которым расположился еще один 8,6-дюймовый сенсорный дисплей для управления черырехзонным "климатом", настройками мехатроного шасси и другими бортовыми системами.

Достался Audi A6 Avant и весь комплекс водительских ассистентов с зачатками автопилота. Универсал получил целый набор радаров, камер и лазеров, которые позволяют ему самостоятельно удерживать траекторию в пределах полосы, разгоняться, тормозить, парковаться и заезжать в гараж. В списке опций для универсала А6 заявлены продвинутые матричные фары HD Matrix LED, массаж и вентиляция сидений, проекционный дисплей и многое другое, а по технической части за дополнительную плату предложат адаптивную пневмоподвеску и полноуправляемое шасси.

На старте продаж для A6 Avant заявлены пока что две модификации - бензиновая 55 TFSI и дизельная 50 TDI, которые дополнены "мягким" гибридом с отдельной энергосистемой на 48 вольт со стартер-генератором. Бензиновая версия получила 3-литровый V6 мощностью 340 л.с. с крутящим моментом 500 Нм. Она работает с семиступенчатым "роботом" S-Tronic и системой полного привода quattro ultra. Дизельный вариант 50 TDI оснащается 3-литровым мотором мощностью 286 л.с. (620 Нм), восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

На второй волне продаж появятся более доступные версии Audi A6 Avant - 40 TDI с двухлитровым дизелем (204 л.с., 400 Нм) и 45 TDI с мотором V6 (231 л.с., 500 Нм). Разумеется, добавят в гамму и 2-литровые бензиновые четверки TFSI.

