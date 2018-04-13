В Китае ребенок родился спустя четыре года после смерти родителей

В Китае у пары, погибшей в автокатастрофе, спустя четыре года родился сын от суррогатной матери. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, ранее супруги заморозили несколько эмбрионов, надеясь зачать ребенка с помощью ЭКО. Их хранили в больнице в емкости с жидким азотом при температуре минус 196 градусов.

Родители погибших длительное время пытались через суд добиться разрешения на использование эмбрионов. В Китае суррогатное материнство запрещено, поэтому мать для ребенка нашли в Лаосе. Перевозили их на машине, потому что ни одна авиакомпания не приняла груз с жидким азотом.

Мальчика назвали Тяньтянь. По мнению бабушки, новорожденный больше похож на своего отца, хотя "глазами он пошел в мать". Родственники младенца пока не решили, стоит ли ему рассказывать о необычном происхождении. Пока мальчик не подрос, они планируют говорить, что его родители живут за границей. Однако дедушка убежден, что рано или поздно Тяньтянь должен узнать правду: "Мы обязательно расскажем ему об этом в будущем. А разве можно иначе?"

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