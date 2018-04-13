Названа лучшая фотография года по версии World Press Photo - ФОТО
Приз за фотографию года получил Роналдо Шемидт. Снимок был сделан во время протестной акции в столице Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
На фото молодого человека по имени Хосэ Салазар Бальза охватило пламенем во время столкновений с полицией в Каракасе в ходе протеста против президента страны Николаса Мадуро.
В Венесуэле уже долгое время не утихают беспорядки, причиной которых стало объявление президента Мадуро о планах пересмотреть устройство государственной системы в стране, чтобы укрепить свою власть. В ответ оппозиция организовала массовые протесты, а первые столкновения между митингующими и силами правопорядка начались 3 мая 2017 года.
Одного из участников акции, Салазара, охватило огнем - неподалеку от него взорвался топливный бак мотоцикла. Молодой человек выжил, получив ожоги первой и второй степени.
Фотограф Роналдо Шемидт сам родом из Каракаса. В молодости он изучал антропологию в Центральном университете Венесуэлы, но, понимая, что его страсть - фотография, вскоре переехал в Мексику, чтобы овладеть новой профессией.
Зоны конфликта и насилие в среде наркотической мафии всегда увлекали фотографа, уже долгие годы работающего на французское агентство AFP. Недавно, когда Венесуэлу захлестнула волна политических протестов, он снова перебрался на родину, чтобы документировать исторические потрясения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!