Наркодилера поймали благодаря инстаграму хвастливой подруги - ФОТО

Марк Прайс, наркодилер из Уэльса, долгое время успешно скрывался от полиции. Может, так продолжалось бы и дальше, если бы "подруга не подкинула проблем". Подвело парня непреодолимое желание подружки похвастаться в соцсетях роскошной жизнью, не соответствующей реальным доходам, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

22-летняя Эмили Лок работает кассиром в супермаркете и зарабатывает 10 тысяч фунтов в год. Зато в инстаграме она хвастается жизнью не по средствам: дизайнерская одежда, дорогие машины и бесконечные путешествия. Казалось бы, откуда у простой кассирши деньги на все это? Этот вопрос заинтересовал не только простых обывателей, но и полицию. Ответ оказался прост: ее парень - наркодилер.

В сентябре 2017 года в дом Марка Прайса заявилась полиция. Конечно же, стражи порядка нашли множество улик: кучу денег, драгоценности, наркотики, дорогую одежду. А в телефоне оказалась переписка, где Прайс прямым текстом говорил о том, что занимается торговлей наркотиками. В ящике стола полицейские обнаружили документы на новенькую Audi RS4. Официально Прайс нигде не работает, а машину оформил в кредит по поддельным документам.

Может, Марка и не поймали бы так быстро, если бы не его девушка и ее фотографии.

Откуда у кассирши деньги на путешествия в Майами, Париж, Амстердам?

Или на шорты от Tommy Hilfiger?

А вот фото со взятой напрокат в Дубае Ferrari. Удовольствие не из дешевых, особенно для кассирши и безработного.

Ну куда же без сумок Louis Vuitton и туфель Christian Louboutin?

Кроссовки Chanel и тапочки Versace.

В итоге полицейские подсчитали, что при годовой зарплате в 10 тысяч фунтов Эмили тратила как минимум 100 тысяч. На суде девушка утверждала, что о занятии своего бойфренда ничего не знала и была уверена, что он работает строителем. Судья назвал Эмили "невероятно наивной" и приговорил к 15 месяцам тюремного заключения. А вот ее бойфренду пришлось несладко: за решеткой он проведет семь долгих лет.