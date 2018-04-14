Ученые заявили о вероятности существования машины времени

Машину времени можно построить, а значит, и попасть в прошлое, заявили физики из Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На уровне квантовых частиц физики смогли подтвердить эксперимент Уилера с "отложенным выбором". То есть, на уровне частиц действия, которые совершаются в настоящем, воздействуют на прошлое.

В ходе опыта ученые заключили атомы гелия в конденсат Бозе-Эйнштейна, позволяющее наблюдать квантовые эффекты на макроскопическом уровне, после чего они удалили атомы, помимо одного.

Оставшийся они пропустили между парой лазерных лучей, выступавший как барьер для световых лучей. Второй такой барьер привел к изменению пути атома, и он начал двигаться по двум путям как поступила бы волна. Уже потом атом прошел одну дорогу, когда физику убрали второй барьер.

Физики заключили: при избрании атомом определенного пути на первом "раздорожье", опыт показал, что будущие измерения оказывают воздействие на прошлое атома.