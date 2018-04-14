Хью Джекман заступился за 10-летнюю девочку, которую затравили в школе - ФОТО - ВИДЕО

Мама 10-летней Кэссиди Слейтер из Пенсильвании выложила в "Фейсбук" видео с подробным рассказом дочери о школьной травле. Девочка, которая ходит в четвёртый класс, призналась, что одноклассники издеваются над ней уже три года, но школьная администрация ничего не предпринимает.

В конце видео девочка просит школьников перестать издеваться над ней и призывает других жертв травли рассказать свою историю. Ролик стал вирусным, и Кэссиди поддержало множество пользователей "Фейсбука", включая знаменитого актёра Хью Джекмана.

"Я хочу, чтобы ты знала, что ты любима, ты особенная и умная. Ты сильная, весёлая и красивая как внутри, так и снаружи. Травля - это плохо. Пожалуйста, не прекращай просить о помощи. Ты найдёшь её там, где не могла и представить. Я твой друг."

К настоящему моменту видео Кэссиди посмотрели уже более полутора миллионов раз. Cреди зрителей оказался и отец девочки, который даже не догадывался о масштабах травли.

"Это просто убило меня. Мне трудно даже говорить об этом, я задыхаюсь. Я не знал, что всё так плохо и что Кэссиди так переживает."

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