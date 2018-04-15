Фотограф воплощает в жизнь мечты больных детей - ФОТО

Канадский фотограф Шон ван Дел ведет проект the Drawing Hope. Он берет рисунки детей, мечтающих о выздоровлении, и создает по ним волшебные фотографии с авторами в главных ролях, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Шон считает, что это дает больному ребенку и его семье чуть больше сил на борьбу за жизнь.

Снимки он продает, а вырученные средства передает своим юным героям. Фотограф призывает их никогда не терять надежду. Ведь всё в этом мире возможно. И мы согласны с этим утверждением.

1. Райли - королева сердец

2. В 7 месяцев Райли пережила пересадку сердца. Сейчас она является участником www.beadonor.ca - интернет-реестра, поддерживающего доноров.

3. Дэвид - хранитель звёзд

4. Дэвид родился с недоразвитыми левыми отделами сердца. За свою жизнь он уже пережил 3 операции. И хотя в дальнейшем Дэвид нуждается в пересадке, он знает, что все его мечты сбудутся.

5. Ченс - капитан

6. В июне 2011 года Ченсу был поставлен диагноз острого лимфобластного лейкоза.

7. Александрия - королева сладкого королевства

8. Алекс родилась с недоразвитым общим желчным протоком в печени. В месяц от роду она перенесла хирургическую процедуру, но через 3 месяца выяснилось, что нужна пересадка. К счастью, орган нашли всего за 8 дней. Её новая жизнь стала возможной только благодаря донору.

9. Доусон - пират острова Триллиум

10. У Доусона развился менингит, когда ему было всего 2 месяца, в результате чего возникли кровотечения в мозгу, а также инфекции в почках и мочевом пузыре. Первые годы жизни он провел в больнице, сражаясь с болезнями. Большую часть своего времени Доусон проводит в инвалидном кресле, но это не мешает ему мечтать.

11. Сэди - солнечная принцесса

12. Сэди не может выходить из дома без защиты от солнца. Большую часть времени она проводит в темноте. Но с её счастливой и сияющей улыбкой всё возможно. Даже солнце от подсолнухов.

13. Доминик - путешественник во времени

14. Доминик родился недоношенным с синдромом Дауна и сердечной недостаточностью. Он пережил множество операций и общается только с помощью мимики и жестов. Но это ничуть не сказывается на его заразительном смехе и страсти к приключениям.