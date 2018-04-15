Первая в мире электрифицированная дорога для зарядки электромобилей заработала в Швеции - ФОТО

15 апреля 2018 04:11

В участок дороги протяженностью около двух километров, который находится недалеко от Стокгольма - около аэропорта Арланда, встроен контактный рельс. Электромобиль должен быть оборудован токоприемником, который может быть снят с рельса после проезда электрифицированного участка, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Дорога работает пока в экспериментальном режиме, однако правительство планирует электрифицировать все дороги, чтобы полностью стать независимыми от топлива к 2030 году.

Технология электрификации дороги, связывающей аэропорт Стокгольма с логистическим центром за пределами столицы, должна решить проблему зарядки электромобилей и сделать производство батарей более доступным.

Электричество передается по двум подземным рельсам через токосъемник, прикрепленный к днищу электромобиля. Участок дороги разделен на 50-метровые секции, каждая из которых заряжает автомобиль, когда он проезжает непосредственно над ней.

На поверхности дорожного полотна электричества нет. Два рельса расположены на глубине 5-6 сантиметров. Причем если затопить дорогу соленой водой, то напряжение падает до 1 вольта. Так что можно хоть босиком ходить.

Когда машина останавливается, ток отключается. Причем система рассчитывает энергопотребление транспортного средства, что значительно сокращает расходы. Такой способ зарядки, в отличие от нынешнего (вдоль дорог установлены столбы), означает, что батареи электромобилей могут быть меньше, как и стоимость их производства.

В Швеции около полумиллиона километров дорог, из них 20 тысяч километров автомагистрали. Ханс Сэлл (Hans Säll), исполнительный директор eRoadArlanda - концерна, ответственного за установление электрифицированной дороги, рассказал: "Если мы электрифицируем 20 тысяч километров автомагистралей, этого будет вполне достаточно. Расстояние между двумя шоссе обычно не превышает 45 километров, так что электромобили могут преодолевать это расстояние без подзарядки".

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