Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня гороскоп обещает день гормонального всплеска. Желания и чувства будут просты и понятны, но при этом могут отличаться значительной силой. В первую очередь, это касается любви. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр. Вместе с тем сегодня могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, так что будьте аккуратнее в общении с окружающими.

Овен

Сегодня дела у Овна обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Овен способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Овна - сегодня она у него будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Овна же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Телец

Телец будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Тельца не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Тельца могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Телец не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Близнецы

Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Близнецов будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют им не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Близнецам необходимо как следует на них сосредоточиться. Если их желания выполнимы, сегодня Близнецы, визуализируя их, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Близнецы не попробуют, то так и не узнают этого.

Рак

Раку просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Раку стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Рак может отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Рак покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Лев

Сегодня звезды гороскопа предвещают Льву море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Льва вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Лев не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Лев натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Дева

Какую бы цель не ставила перед собой Дева, она имеет все шансы к ней приблизиться. В ее гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Дева сегодня способна любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Дева давно вынашивала какие-то планы, звезды призывают ее начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Весы

У Весов будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Весам будет хорошо как никогда! Кроме того, их шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Весы от ошибок и помогая ценными советами.

Скорпион

Сегодня Скорпион может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Скорпиону стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Стрелец

В гороскопе Стрельца будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Стрелец ни находился, он способен блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Стрельца внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Стрелец сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Козерог

У Козерога будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Козерог встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Козерога, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Водолей

Благодаря своей коммуникабельности, Водолей сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Водолей хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Рыбы

Рыбы могут быть чересчур беспечными с деньгами! День наделяет их жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Рыбы способны на непродуманные траты. Их легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Рыбы могут стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Рыб не слишком похудел, им придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

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