Человечество будут кормить бургерами за $325 тысяч

Мясо поглощает ресурсы - подсчитало ученое мировое сообщество. Например, на выращивание 1 кг говядины тратится 38 кг корма и почти 4 тыс. литров воды. То есть, на коров уходит в 20 раз больше пищи, чем требуется для устранения проблемы голода среди людей.Если население Земли приблизится к 10 млрд, то для производства мяса для всех просто не хватит пресной воды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Земли под современные пастбища стремительно не хватает. Сегодня под выгоны занято 30% поверхности всей суши.

Ради новых территорий для выпаса скота и птицы ежегодно сжигаются сотни гектаров леса. А метан, выделяемый коровами на всех пастбищах мира, уже превышает объем парниковых газов всех легковых автомобилей планеты.

Ученые видят единственный выход - выпуск "мяса из пробирки" в количествах, способных прокормить растущее человечество. Первый гамбургер со стейком из стволовых клеток был представлен в 2013 году и стоил 325 тыс. долларов. К нынешнему году технологии производства искусственного мяса шагнули далеко вперед. Цена на "мясо из пробирки" снизилась более чем существенно - уже есть возможность производить его по 12 долларов за килограмм.