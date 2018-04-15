В США отец придумал необычный способ заставить детей заниматься спортом - ВИДЕО

15 апреля 2018 19:43

Американец, обеспокоенный малоподвижным образом жизни своих детей, собрал тренажер со встроенным генератором, питающим игровую приставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, для того чтобы дети могли поиграть в приставку, одному из них приходится выполнять упражнение, похожее на греблю.

"Ребята любят этот тренажер. Даже когда приставка выключена, мальчики иногда играют со световой шкалой, как мы ее называем. Я включаю генератор, и они соревнуются, кто зажжет шкалу ярче, кто сможет произвести больше всего энергии", - цитирует изобретательного мужчину Unilad.

Стремление сделать жизнь детей лучше не раз способствовало созданию необычных изобретений. Например, в прошлом году британский дизайнер разработал одежду для малышей, которая будет "расти" вместе с ними.

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В США отец придумал необычный способ заставить детей заниматься спортом

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