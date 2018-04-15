Ученые рассказали, как этаж дома влияет на здоровье человека

Несмотря на то, что, согласно исследованию, "идеального этажа" для жизни не существует, все же есть некоторые нюансы. Они утверждают, что высота от земли, на которой большее время проводит человек, значительно отражается на его самочувствии и вполне может стать разъяснением в сбоях работы организма, которые порой беспричинно появляются у людей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Жизнь с первого по третий этаж дает психологический комфорт. Так, профессионалы пришли к решению, что жизнь с первого по третий этаж более комфортнее с точки зрения психологического комфорта. Но с проживанием на такой высоте связан ряд рисков: нарушение воздухообмена, тень и влажность. Это ведет к возникновению плесени и грибков, которые по утверждению ученых, могут вызывать у людей бронхит, пневмонию и различные аллергические реакции.

Кроме того, граждане первых этажей чаще других страдают от различных источников загрязнения на земле - автомобильных выхлопов, испарений от асфальта и других покрытий. Специалисты считают, что жить на нижних этажах не опасно для здоровья при условии, что дом находится на расстоянии от автострады минимум на 200 метров.

Жителям верхних этажей грозит повышенное электромагнитное излучение и вибрации, которые действуют на головной мозг, сосуды и нервную систему. Люди, живущие на высоких этажах, чаще других страдают бессонницей, головными болями, а еще сердечно-сосудистыми болезнями, давлением и психологическими нарушениями.

При этом абсолютно все этажи имеют преимущества и недостатки, а влияние высоты на здоровье достаточно индивидуально. К слову, в европейских странах жить выше 6-го этажа считается непрестижным и вредным для здоровья.