Ученые рассказали, как человек может продлить себе жизнь

Ученые из Франции выяснили, как можно продлить свою жизнь без финансовых затрат. Способ, о котором идет речь, вовсе не требует каких-либо вложений, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Новая работа ученых подтверждает ранее высказываемую гипотезу о том, что для долгой жизни необходимо меньше есть. Как уверяют специалисты, голодание делает жизнь дольше. В частности, они говорят, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь.

И, как выяснилось в рамках 10-летнего проекта, этот способ эффективен.

Как выяснилось, ученые проводили опыт на лемурах. В ходе эксперимента ученые уменьшили калорийность дневного рациона животных на 30 %.

В результате продолжительность жизни лемуров увеличилась вдвое по сравнению с группой животных, которая питалась как обычно.

Более того, исследователи выяснили, что уменьшение калорийности рациона позволяет снизить вероятность возникновения возрастных заболеваний, таких как рак или диабет.

Также ученые заметили, что физическая активность лемуров, которые меньше ели, оставалась на более высоком уровне, чем у других сородичей.