Азербайджанский певец произвел фурор в Турции - ВИДЕО

Певец Узеир Мехдизаде выступил с концертной программой в Турции, передает Day.Az.

Во время концерта певца от восторженных фанатов охраняла полиция.

После концерта зрители встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Узеиром.

Видео концерта появилось в социальных сетях.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

