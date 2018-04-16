Азербайджанский певец произвел фурор в Турции - ВИДЕО

16 апреля 2018 11:24

Певец Узеир Мехдизаде выступил с концертной программой в Турции, передает Day.Az.

Во время концерта певца от восторженных фанатов охраняла полиция.

После концерта зрители встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Узеиром.

Видео концерта появилось в социальных сетях. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Üzeyir Mehdizadə Türkiyədə dünya

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az