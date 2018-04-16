Азербайджанский певец произвел фурор в Турции - ВИДЕО
16 апреля 2018 11:24 82
Певец Узеир Мехдизаде выступил с концертной программой в Турции, передает Day.Az.
Во время концерта певца от восторженных фанатов охраняла полиция.
После концерта зрители встали в очередь, чтобы сфотографироваться с Узеиром.
Видео концерта появилось в социальных сетях.
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