Квитко озадачила фанатов своим бюстом - ВИДЕО - ФОТО

На днях модель Анастасия Квитко, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией в спортивной форме, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.



Поклонники засыпали Анастасию вопросами:

"Настя, расскажите, как Вы занимаетесь? Какие упражнения любите на ягодицы и ноги?"

"Для меня открытие, что вы посещаете спортзал. Не представляю вас на беговой дорожке, ваш бюст наверняка страшно тяжелый"

"Кто бы мог подумать. Вы вся мокрая от пота! Ну ладно ягодицы, положим там мышца, но отчего грудь ваша не худеет от таких тренировок? Да и вообще, как вы с ней бегаете-то?"

Но не все оказались такими тактичными, пару раз промелькнуло сравнение с кентавром, а кое-кто усомнился в том, что вся красота Насти от природы.

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