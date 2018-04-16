Собака помог влюблённому мужчине сделать девушке предложение руки и сердца - ВИДЕО

Надав Вайнберг из Тель-Авива (Израиль) лишь недавно обнародовал кадры из своего семейного архива, сделанные ещё в 2015 году и показывающие очень трогательный момент, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Для начала мужчина удивил свою подругу, приготовив для неё неожиданный ланч. Но когда Дебби села за стол, её ждал ещё один сюрприз - к ней подошёл мопс по кличке Рокси, к спине которого была прикреплена коробочка с кольцом, а сам Надав опустился на одно колено и попросил возлюбленную стать его женой.

Дебби дала своё немедленное согласие, а Надав позже добавил, что мопс всегда являлся важной составляющей их с подругой отношений, поэтому для мужчины было вполне естественно предложить любимцу почётную роль носителя кольца.

Правда, как признался хозяин, Рокси не сразу свыкся с коробочкой, прикреплённой к спине - поначалу он был очень недоволен и катался по земле, но в итоге всё-таки нашёл в себе силы исполнить свою обязанность со всей торжественностью.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

