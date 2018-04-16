Как выжить при ядерной атаке: 9 советов

Последнее время СМИ все чаще пишут об угрозе ядерной войны. На самом деле её не будет, поскольку ядерное оружие - это инструмент психологического сдерживания, и проигравшими в случае его использования будут все. На случай, если это все же произойдет, Day.Az со ссылкой на Популярную механику представляет читателям материал о том, как выжить при ядерной атаке.

1. Любой, кто находится в радиусе 800 м от источника взрыва, погибает мгновенно с вероятностью 90%, а в радиусе 3 200 м - с вероятностью 50%. Радиация распространяется очень быстро: если вы находитесь в радиусе 8 000 м, у вас есть около 10−15 минут, чтобы найти убежище. Поэтому бегите. Обратите внимание, в какую сторону дует ветер и держитесь противоположного направления. Постарайтесь не смотреть в область источника взрыва - рискуете ослепнуть. Желательно не закрывать рот, потому что звуки, сопровождающие ядерный удар, с большой вероятностью могут разорвать барабанные перепонки.

2. Если вы находитесь в пределах 8 000 м от места взрыва, но понимаете, что бежать нет времени, ваше спасение - убежище. Лучший вариант - попасть внутрь подвала высотного здания или же комнаты без окон. Если попасть в подвал не удается, забирайтесь выше 10-го этажа в наиболее изолированное помещение. Но учтите, что вариант с метро - самый приоритетный, ведь он годится для долгосрочного укрытия.

3. Если вы находитесь в десятках километров от очага ядерной атаки, ваша главная забота - выпадение радиоактивных осадков, которые могут продолжаться неделями. Даже если вы живете в 100−150 км от места взрыва, обратите внимание на новости о том, куда преимущественно направляется этот поток. Вероятно, вам все равно придется искать убежище под землей.

4. Наиболее вероятные цели для ядерной атаки - это правительственные здания, военные базы, крупные торговые точки, электростанции и порты. Если повезет, и вы получите текстовое сообщение о надвигающемся ударе, лучше всего удалиться от подобных мест. Постарайтесь избегать и основных автомагистралей. В случае катастрофы шоссе, как правило, застревают и заполняются людьми, которые отчаянно хотят выбраться из города.

5. Учтите, что на вашей одежде и на коже непременно останутся следы радиоактивных осадков. Поэтому еще одна важная задача - избавиться от одежды и отмыться, если это возможно. Одежду рекомендуется завернуть в пластиковый пакет и поместить как можно дальше от людей и животных. Если вам подвернулась возможность принять душ, не используйте никаких мочалок и скрабов. Используйте как можно больше мыла и шампуня. После душа далее советуем избегать контакта с водой: радиация постепенно начнет просачиваться в грунтовые воды.

6. Увы, не существует способа выяснить заранее, как долго вам придется оставаться в убежище. По оценкам специалистов, может пройти от нескольких дней до нескольких недель, прежде чем уровень радиации опустится достаточным образом. Слушайте радио, ждите информацию в интернете: вам сообщат, в какой момент выход на улицу станет возможным и не приведет к гибели.

7. Во многих фильмах про постапокалипсис мы видим героев, совершающих набеги на продуктовые магазины. В реальности от этой практики вам лучше воздержаться: продукты, как и вода, подвергнутся воздействию радиации. Кстати, соблазн прикарманить непродовольственные предметы чреват не меньше.

8. Подготовьте свой дом. В доме должны храниться запасы на случай любой катастрофы: аптечка, бутилированная вода, фонари. Запаситесь продуктами, которые не являются скоропортящимися: консервы, крупы, макароны и т. д. Для очистки воды держите под рукой йодид калия.

9. Если вы живете в городе, узнайте, где находятся местные бомбоубежища. Подсчитайте, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до этой точки. Информацию о местах укрытия можно найти в интернете. Советуем присмотреться и к зданиям поблизости, чтобы в случае реальной угрозы не растеряться и тут же разработать план действий.

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