В Японии нашли «почти бесконечные» запасы редкоземельных элементов

Японские ученые составили карту огромных запасов редкоземельных элементов в глубоководном иле. По их словам, запасов достаточно, чтобы обеспечить мировой спрос на "почти бесконечной основе".

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, отложение, обнаруженное в эксклюзивно японских экономических водах, содержит больше 16 миллионов тонн элементов, которые буквально дороже золота в производстве высокотехнологичных продуктов, от мобильных телефонов до электромобилей.

Команда из нескольких университетов, предприятий и государственных учреждений обследовала западную часть Тихого океана около острова Минамиторисима, Япония.

На исследуемом участке в богатом минералами регионе в рамках обследования обнаружилось порядка 1,2 миллиона тонн отложений редкоземельных оксидов, говорится в исследовании, проведенном Ютаро Такайей, ученым из Университета Васеда, и Ясухиро Като из Университета Токио.

Порядка 2500 квадратных километров к югу от Японских островов должны содержать 16 миллионов тонн ценных элементов и "потенциально снабжать мир на почти бесконечной основе", говорится в исследовании.

Резервы в этой области "обладают большим потенциалом в виде отложений руды важнейших для современного общества элементов". Резервов редкоземельных элементов в этой области хватит на сотни лет, что невероятно в условиях жесточайшего дефицита редкоземельных элементов. Сейчас команда ищет эффективные методы добычи и отделения ценных элементов от других в иле. На поиск решения уйдет до пяти лет.

В настоящее время мир в серьезной мере полагается на редкоземельные элементы в Китае - большую их часть поставляет Пекин. Но экспорт этих продуктов сильно ограничен по дипломатическим причинам. В 2010 году, например, японские производители столкнулись с серьезным дефицитом, поскольку Китай ограничил экспорт ценных металлов.

Это произошло после того, как Япония арестовала капитана китайского траулера, который был втянут в обход с японскими береговыми войсками вблизи островов Сэнкаку, на которые Китай заявляет свои права.

"Огромное количество ресурсов и эффективность переработки полезных ископаемых являются сильными показателями того, что этот новый ресурс ила из редкоземельных элементов может быть использован в ближайшем будущем", говорят ученые.

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