В CinemaPlus прошла "Ночь фильмов ужасов" - ФОТО - ВИДЕО

Поклонникам ужастиков выпала уникальная возможность по-настоящему пощекотать себе нервы весенней ночью в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan, где при поддержке Cinema Distribution прошло мероприятие "Ночь фильмов ужасов", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тем, кто хотел "испытать себя" и получить адреналин, некуда было отвести взгляд от ужаса с экранов. Тем интереснее! Тем опаснее! Тем притягательнее! С 22:30 до 7:00 утра гостям были показаны фильмы-ужасов "Страна призраков", "Тихое место" и "Винчестер. Дом, который построили призраки", которые были дублированы студией Cinemazadeh с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Для гостей в эту ночь были бесплатно предоставлены фуршет, напитки и музыка, а в перерывах между сеансами всех ждали интересные конкурсы и розыгрыши призов.

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