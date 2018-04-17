8-летний мальчик 2 года отращивал волосы, чтобы сделать парики для больных раком детей - ФОТО
17 апреля 2018 02:08 148
Когда Томас Мур заметил, как его мама смотрит на Facebook видео о больной раком девочке, потерявшей волосы из-за химиотерапии, у него появилась идея.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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