8-летний мальчик 2 года отращивал волосы, чтобы сделать парики для больных раком детей - ФОТО

Когда Томас Мур заметил, как его мама смотрит на Facebook видео о больной раком девочке, потерявшей волосы из-за химиотерапии, у него появилась идея.

Томас решил начать отращивать волосы, чтобы впоследствии сделать из них парики для детей, потерявших волосы из-за химиотерапии, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Этим он и занимался следующие два года.

Как вы можете увидеть на снимках, парень отрастил впечатляющую шевелюру.

За то время, пока продолжался этот удивительно умилительный проект, волосы отрасли так, что их хватило на три парика.