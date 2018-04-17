8-летний мальчик 2 года отращивал волосы, чтобы сделать парики для больных раком детей - ФОТО

17 апреля 2018 02:08

Когда Томас Мур заметил, как его мама смотрит на Facebook видео о больной раком девочке, потерявшей волосы из-за химиотерапии, у него появилась идея.

Томас решил начать отращивать волосы, чтобы впоследствии сделать из них парики для детей, потерявших волосы из-за химиотерапии, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Этим он и занимался следующие два года.

Как вы можете увидеть на снимках, парень отрастил впечатляющую шевелюру.

За то время, пока продолжался этот удивительно умилительный проект, волосы отрасли так, что их хватило на три парика.

После того как Томас постригся, его тетя Эмбер Рэй опубликовала в Twitter фото племянника "до и после": снимком поделились 57 тысяч человек, и более 110 тысяч человек поставили лайк.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az