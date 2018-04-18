Volvo представила свой первый электрический грузовик - ФОТО

Шведы включаются в развитие сегмента коммерческого транспорта на электрической тяге. Компания Volvo выпустила свой первый электрический среднетоннажник, который способен проезжать до 300 км на одной зарядке, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Влияние "электрического тренда" сегодня ощущается не только в классе легковых машин, но и в сегменте коммерческого транспорта. Грузовое подразделение Volvo Trucks представило свою первую электрическую среднетоннажную модель, которая называется Volvo FL Electric. Его полная масса, включая тяжелые электрические батареи, составляет 16 тонн.

Серийное производство и продажи новинки в Европе стартуют в 2019 году, а первыми клиентами станут шведская компания Renova по сборке и переработке мусора и логистический оператор TGM.

Электрогрузовик оснащен электромотором, который развивает "на колесах" 177 л.с. и 435 Нм крутящего момента.Тяга передается на задние колеса посредством двухступенчатого редуктора с повышающей передачей. Новый FL Electric в зависимости от версии получит от 2 до 6 литий-ионных батарей емкостью от 100 до 300 кВт/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у топовой модификации составит до 300 км.

Процесс полной зарядки 300-киловаттного грузовика от обычной сетевой розетки с переменным током займет от 10 часов, а при использовании скоростного терминала с постоянным током CCS/Combo2 (150 кВт) составит всего 2 часа.



Представители марки Volvo позиционируют новый FL Electric как сугубо городскую модель, которая будет актуальной для предпринимателей в городах со строгими нормативами по шумности и выбросам вредных веществ. Шведы обещают низкую стоимость содержания и высокую ремонтопригодность, поскольку грузовые дилеры Volvo уже имеют все необходимое для обслуживания, например, гибридных и электрических автобусов, которые выпускаются с 2010 года.