В Британии наркодилера поймали по фото его ладони в WhatsApp

В Британии правоохранители смогли задержать наркодилера с помощью неожиданного способа. Им помогли фотографии ладони преступники, попавшие в WhatsApp, передает Day.Az со ссылкой на VistaNews.

Снимок был найден в смартфоне, принадлежащем одному из задержанных торговцев наркотиками. Гаджет был конфискован во время проведения рейда на территории города Бридгенд. Один из полицейских занялся внимательным анализом переписки задержанного, которую тот осуществлял в WhatsApp.

Там-то дотошный правоохранитель и нашёл фотографию, которая пригодилась для расследования. Надпись под ней вопрошала, что именно хочет приобрести потребитель.

На снимке изображалась ладонь, на которой лежали несколько видов наркотических таблеток. Офицер полиции Дэйв Томас, который вёл это дело, сообщил, что преступник не подозревал, что он, таким образом, даёт возможность распознать отпечатки своих пальцев.

Сначала "Бобби" задержали несколько дилеров, занимавшихся торговлей коноплёй. Переписка, содержавшаяся в смартфоне, вывела их на семейную пару. Их отпечатки не совпали с теми, что можно было разглядеть на снимке.

Тогда полиция решила организовать слежку за их сыном. Оказалось, что именно он и контролирует оборот наркотиков в районе, а также сам занимается выращиванием конопли. Его отпечатки полностью совпали с теми, что на снимке в WhatsApp. Полиция Уэльса уже назвала эту технологию поимки преступников новаторской.

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