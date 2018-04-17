Методичность работы упаковщицы-китаянки ужаснула пользователей Сети - ВИДЕО
Почти 200 тысяч просмотров за два дня собрал немудреный ролик с одного из китайских цехов в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу). На видео молодая сотрудница предприятия ловко упаковывает свежеприготовленные шарикоподшипники, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Левой рукой она собирает их в стопку по 10 штук, а правой закатывает в пленку и складывает в коробку.
Единственный технический девайс, который использует девушка, - медный стержень, на который она нанизывает подшипники. О том, что это XXI век, а не XIX, например, свидетельствует лишь то, что работу ловкой упаковщицы мы видим на качественном цветном видео, а не на черно-белой пленке братьев Люмьер. В остальном - та же монотонность, что и на средневековых мануфактурах.
Пользователей Сети заворожила ловкость, с которой разные руки девушки делали разные операции, и ...напугала отрешенность ее лица во время работы. Упаковщице принялись сочувствовать: "дешевле, чем робот. Безумие", "работа хуже, чем тюрьма", "а без камеры она, наверное, работает еще быстрее?"
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