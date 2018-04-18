Главней всего погода в доме! Комаровский помогает укрепить психическое здоровье семьи - ФОТО

Главней всего погода в доме! В этом на 100 процентов уверен доктор Евгений Олегович Комаровский. Здоровье как детей, так и родителей зависит от психологического климата, который царит в семье.

Здесь собраны его лучшие советы, которые помогут создать хорошую атмосферу в семье. У Комаровского, кроме докторской практики, есть и личный опыт. Он вместе с супругой, детским врачом-окулистом, воспитал двоих сыновей. А в 2013-м у них появились внук и внучка.

"Ситуация, когда женщина что-то решает в отношении ребенка одна, без мужа, недопустима. Ни одно решение касательно ребенка не должно приниматься родителем в одиночку. Папа должен разбираться в том, как кормить ребенка, как одевать, что у него происходит в школе, не хуже, чем мама".

"Обеспечение психического благополучия матери, ухаживающей за ребенком, - главная задача отца. Именно папа обязан расставить точки над "i" в отношениях с родственниками и соседями".

"Если ребенок 2 месяца летом бегает на даче голодный, грязный и босой - это восстанавливает его здоровье за весь год. Именно таким должен быть нормальный ребенок - худым и активным".

"Главное благополучие семьи - это состояние здоровья мамы. Папа должен коршуном отбить всех, и дать маме поесть, поспать, погулять".

"Я считаю, что нужно законодательно закрепить обязанность родителей владеть основами медицинских знаний. В школе учат, что такое синусы, косинусы, какая столица у Мозамбика, но будущие родители потом понятия не имеют, как помочь своему ребенку при температуре, что такое вакцинация, какие бывают детские болезни, как обеспечить безопасность ребенка в доме..."

"Главное - это счастье и здоровье семьи. Семья должна жить не интересами ребенка, а интересами семьи. Я не могу представить, чтобы моему ребенку подарили шоколадку, а он не разделил ее на три части".

"Счастливый ребенок - это ребенок, у которого есть и мама, и папа, находящие время не только для того, чтобы этого ребенка любить, но и для того, чтобы любить друг друга".

"Если ребенок не вылезает из болячек, то это значит, что у него конфликт с окружающей средой и есть два варианта действий: лечить ребенка или менять окружающую среду. Мне ближе второй вариант, но огромное количество родителей и продавцов лекарств со мной не согласны".

"Все принципиальные решения в отношении ребенка могут принимать только мама, папа и педиатр. Родственники могут, во-первых, советовать, при условии, что способны не обижаться на то, что их советы не используются. Если они обижаются - следует немедленно ввести мораторий на советы. И, во-вторых, они могут пассивно помогать, требуя от родителей решения всех принципиальных вопросов".

"Так, бабушка может с ребенком отправиться на прогулку, но предварительно она должна согласовать с мамой, что на него надеть, куда пойти и сколько гулять".

"Счастье страны начинается, когда мужчина обращает внимание не только на войну, нефть, газ и деньги, а когда он занимается и детьми. Вот тогда страна начинает развиваться".

Согласен с доктором Комаровским? Как ты считаешь, в чём он прав, а в чём, возможно, ошибается?

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