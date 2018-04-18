22 фотографии из серии «Не верь глазам своим!» - ФОТО
Ты когда-нибудь видел собаку-ежа, цветы в форме черепа или реальных призрачных гонщиков? Если нет, приготовься удивляться! Представляем фотоподборку настоящих чудес, которые при ближайшем рассмотрении превращаются в причудливую игру теней, ракурсов и воображения.
В конце статьи тебя ждет бонус - фотография, поставившая на уши весь Интернет.
1. Этот идеально гладкий камешек - маленькая копия Юпитера
2. Ничего особенного, просто трубы. Много труб...
3. Кажется, будто это здание было построено по 2D-технологиям
4. Ухо моей собаки похоже на морду бабуина
5. Анорексия или оптическая иллюзия?
6. Гиперреалистичная скульптура Сэма Джинкса "Женщина с ребенком"
7. Самый необычный еж в мире: иногда он лает и отзывается на кличку Марли
8. Комментарии говорят сами за себя...
9. Как развидеть этого зубастого робота?
10. "Мам! Можно я еще хоть 5 минуточек поиграю?"
11. Похоже, эти цветы уже давно мертвы внутри
12. Плоские здания - новый тренд?
13. "Девушка, можно с вами позна... Хотя, пожалуй, нет!"
14. На клавиатуре моего ноутбука появилась так называемая иллюзия черных точек. Присмотрись...
15. "Иногда мне кажется, что в прошлой жизни мой пес был лисой"
16. Хорошим людям даже стиральная машина улыбается
17. Рисунок на двери напоминает кролика из "Донни Дарко"
18. А у этого парня прекрасная фигурка
19. Призрачные гонщики
20. Какая милая собачка...
21. Кошачий дух покидает бренную оболочку
И обещанный бонус. Когда у твоей девушки два лица, но ты всё равно любишь ее
Интернет-пользователи до сих пор не могут найти разгадку. Если это не Фотошоп, каким образом в зеркале отразилось лицо девушки?
Пиши нам свои предположения в комментариях, давай разбираться вместе!
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