Раскрыта предсвадебная диета невесты принца Гарри

Источники в королевском дворце раскрыли предсвадебную диету невесты принца Гарри Меган Маркл, а также рассказали, куда пара отправится на медовый месяц. Об этом сообщило издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Маркл ранее признавалась, что увлекается пилатесом и занимается им практически ежедневно для поддержания фигуры. Помимо этого, источники в королевском дворце сообщили, что бывшая актриса занимается на велотренажере и беговой дорожке по два часа в день - час утром и час вечером. К тому же Маркл делает приседания, качает пресс и мышцы рук, так как у одного из ее нарядов не будет рукавов. После тренировок она отдыхает в сауне.

Тот же источник сообщает, что Маркл отказалась от алкоголя и пьет только минеральную воду и травяные чаи. Она парактически полностью исключила из рациона углеводы и ест только органические фрукты и овощи, киноа и чечевичный суп.

Медовый месяц пара проведет в Намибии. Важную роль в их отношениях сыграла другая африканская страна - Ботсвана, поездку в которую они назвали одним из самых романтичных моментов в своих отношениях. Вероятно, также на их выбор повлияло желание скрыться от посторонних глаз - Намибия считается одной из самых малонаселенных стран в мире.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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