Креативное резюме программиста c лопатой запутало работодателя

Пользователей Pikabu впечатлило креативное резюме, которое прислал один из юзеров, желавший получить должность программиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, претендент в графе "Опыт работы" указал, что год трудился программистом в министерстве обороны и занимался "нейролингвистическим программированием личного состава" и "изучал земную кору при помощи МПЛ-50".

"Только когда я загуглил МПЛ-50, до меня наконец дошло, что этот находчивый человек так описал службу в армии!" - сказал автор публикации, уточнив, что МПЛ-50 - это малая пехотная лопата длиной 50 сантиметров.

Творческий подход к составлению резюме вызвал бурное обсуждение на портале. Пользователи назвали соискателя "шикарным челом" и посетовали, что специалисты по приему на работу едва ли оценят креативность кандидата.

Некоторые признались, что шутки не поняли, и остальным пришлось объяснять, в чем ирония. Другие нашли в резюме иной смысл, обнаружив другую расшифровку аббревиатуры МПЛ: "Автор! не хочется тебя расстраивать, но МПЛ-50 - это артиллерийская линейка".

Пост попал в топ ресурса, собрав больше 10 тысяч положительных отметок и сотни комментариев.

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