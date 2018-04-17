Ученые объяснили, как хроническое истощение влияет на психику

Хроническая усталость, распространенная в современном обществе, представляет собой довольно серьезную медицинскую проблему, которая сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье - пишет ресурс actualnews.org, ссылающийся на компетентных специалистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт planet-today.ru, истощение, которому неизбежно подвергается страдающий от хронической усталости организм, бьет по всем его системам - в частности, по физиологическим механизмам, препятствующим стрессу.

"Хроническая усталость провоцирует синтез кортизола, который известен как гормон стресса. Тревожность, раздраженность, неспособность контролировать эмоции - картина, характерная для человека, который живет в нервном истощении. Всё это объясняется особенностями хронической усталости", - рассказывают эксперты.

В конечном итоге хроническая усталость приводит к эмоциональному выгоранию, бессоннице и каким-то совсем уж тяжелым ментальным нарушениям, так что с этой проблемой необходимо своевременно бороться - заключают ученые, рекомендующие обращаться к специалистам. Главное - относиться к проблеме серьезно, а не воспринимать ее как нечто несущественное.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook