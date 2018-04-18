Точный гороскоп на среду

Сегодня звезды гороскопа обещают щедро наделять нас кипучей энергией. Работоспособность будет на высоте, и это дает хорошую возможность осуществить задуманное. Используйте это время для того, чтобы добиться успеха, но помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки. Кроме того, велика вероятность имущественных и финансовых споров. Если они у вас давно назрели, то избегать их не стоит, однако следите, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край. В противном случае, конфликт может оказаться болезненным и затяжным.

Овен

Сегодня Овен способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы - жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Овну сегодня решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.

Телец

Гороскоп Тельца как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Тельцу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало - действуйте!

Близнецы

Сегодня - отличный день, когда все дела будут удаваться Близнецам легко, без лишнего надрыва. Близнецы будут находиться в состоянии гармонии с собой и с миром - это даст им преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Близнецов произойдет приятное событие, сюрприз или же они просто без видимой причины будут получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Близнецам сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят им заряд энергии и творческих сил.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Рака - сегодня он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Раку необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант - это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Раку с его финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Лев

Звезды гороскопа предвещают Льву подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Льва или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Лев получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, - возможно, сегодня он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Дева

Деве стоит весь день держать руку на пульсе событий - не исключено, что ситуация потребует ее осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Дева рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Деве тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается ее дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Девы к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Весы

Сегодня отношения Весов с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами Весы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Весы, критикуя или сплетничая у них за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют им подготовиться к острым моментам. Если же Весы не хотят провести в выяснениях отношений весь день, им стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой

Скорпион

Окружающие могут удивиться тому, насколько Скорпион мотивирован в любых делах и сферах жизни - от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Скорпион будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви - здесь Скорпиону тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Стрелец

Организованность у Стрельца будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Стрелец сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Стрельца будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Стрелец сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Козерог

День Козерога обещает быть полон общения: Козерог будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Козерогу, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Козерог рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания - дар убеждения сегодня у него на высоте!

Водолей

Сегодняшний день Водолею стоит посвятить текущим делам - это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Водолея внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий... А вот глобальные, ответственные задачи Водолею сегодня решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.

Рыбы

Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что от их глаз скрыто что-то важное! Возможно, за их спиной плетется интрига, а они об этом пока даже не подозревают; кто-то незаметно вставляет им палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Рыб ущерб, звезды советуют им сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

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