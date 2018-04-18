Врач станцевал для маленького пациента - ВИДЕО
18 апреля 2018 12:08 358
Сеть взорвал танец врача в одной из немецких клиник. Таким образом, врач выполнил обещание станцевать перед тяжелобольным мальчиком, если тому станет лучше, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.az.
У мальчика Геррита генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению иммунной системы. Доктор пообещал ребенку, который находится в палате интенсивной терапии, что станцует для него, если тот пойдет на поправку, и сдержал обещание.
Видео на своем YouTube-канале опубликовал отец ребенка.
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