Lexus почти полностью рассекретил новое поколение седана ES - ФОТО

Новый Lexus ES должны официально представить 25 апреля, и в преддверии премьеры компании по традиции решила подогреть интерес к новинке серией тизеров. Последний опубликованный ролик оказался на редкость подробным: фактически, внешность седана уже не является секретом, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Коротки видеоролик, опубликованный на официальном канале Toyota Global в YouTube, не оставляет маневров для интриги: седан засветился спереди и в три четверти, показал свою новую переднюю и заднюю оптику и профиль. Разве что корма пока что так и остается в тени во всех смыслах, но общие изменения в дизайне оценить уже очень легко.

Видео в очередной раз подтвердило, что новый ES унаследует дизайн-код флагманского седана LS - здесь и характерная решетка радиатора сложной формы, и "острые" фары с "галочками" дневных ходовых огней. В облике седана появилось еще больше граней и острых углов, хотя и преемственность с предыдущим поколением модели тоже сохранилась.



Что касается технической части, то новый ES будет построен на глобальной "тойотовской "платформе TNGA, которая уже лежит в основе Toyota Avalon, Camry, Lexus UX и других свежих моделей. Причем, если раньше ES конструктивно был близок к "Камри", то теперь, по слухам, у модели больше родства будет с более крупным "Авалоном". В моторной гамме ожидается V-образная "шестерка" и гибридная версия мощностью около 300 л.с. на основе того же V6.



В наличии будут и все современные ассистенты безопасности комплекса Toyota Safety Sense, в числе которых - система предотвращения столкновений и наездов на пешеходов, система предупреждения о выезде из полосы и так далее.



Официальная премьера нового Lexus ES назначена на 25 апреля - новинку покажут в рамках Пекинского автосалона. Продажи модели должны начаться в конце 2018 - начале 2019 года.