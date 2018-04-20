Точный гороскоп на пятницу

Трудно переоценить те возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп. Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии и равновесии друг с другом. Благодаря этому, день хорошо подходит для любых важных и ответственных задач, будь то деловые переговоры или объяснение в любви. Главное сегодня - не растратить свой потенциал на пустяки. Впрочем, что касается пустых или безрассудных поступков, то сегодня вам едва ли захочется тратить на них свое время.

Овен

Сегодня Овну будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Овен просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Овну все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Овна сегодня: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Телец

Телец может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Телец способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение сегодняшние планы, Телец имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Близнецы

Перед Близнецами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня совершить шаг, который задаст их жизни новое направление. Так что решения Близнецов сегодня должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Рак

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Рака из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Рак вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него сегодня - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Рак сегодня выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Лев

Звезды гороскопа предвещают Льву ветер перемен - интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Лев не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Львам судьба сегодня предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Лев не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

Дева

В гороскопе Девы будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни ей будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Дева сегодня отлично справится с любым порученным ей фронтом работ; единственное, чем ей сегоднязаниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Деву к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Весы

Весам следует быть предельно осторожными в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Весам свое недовольство, покритиковать их или просто к чему-то придраться. Если сегодня Весы не хотят обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Скорпион

Скорпион в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Скорпиона есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Скорпион сегодня не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Стрелец

Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Стрелец способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Стрельца бурю противоречивых эмоций! Так что совет Стрельцу на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Козерог

Козерогу не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Козерога совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Козерогу полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Водолею стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Рыбы

Сегодня - день, когда Рыбы способны свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Рыбы сумеют сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Рыб третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать их совета. Рыбам стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

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