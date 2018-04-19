Выявлена новая опасность курения

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ученые Университета Мэриленда в Балтиморе (США) выяснили, что у заядлых курильщиков младше 50 лет риск инсульта увеличивается, при этом вероятность нарушения мозгового кровообращения увеличивается пропорционально количеству выкуриваемых сигарет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 615 мужчин в возрасте 15-49 лет, у которых был инсульт последние три года. Для сравнения ученые использовали выборку из 530 здоровых мужчин в том же возрастном диапазоне. Добровольцев разделили на несколько групп, включая курильщиков, бывших курильщиков и тех, кто никогда не курил. При этом учитывалось, сколько сигарет человек выкуривал в день.

Оказалось, что у тех, кто курит менее 11 сигарет в день, риск инсульта был на 46 процентов выше по сравнению с теми, кто никогда не имел этой привычки. Заядлые курильщики, которые ежедневно тратят две или более пачки сигарет, в пять раз чаще страдали от нарушения кровообращения в мозге.

В целом у курильщиков риск инсульта оказался на 88 процентов выше, чем у тех, кто никогда не курил.