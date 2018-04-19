Раскрыта дата выхода готической драмы по Пелевину с Оксимироном в главной роли

В картине будет представлен мир, который "управляется из Москвы командой вампиров".

Экранизация романа Виктора Пелевина "Ампир V" выйдет в прокат в начале 2019 года, рассказал продюсер картины Иван Засурский.

По его словам, сейчас проект ещё в производстве и съёмки будут продолжаться до конца июля, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Режиссёром фильма выступил Виктор Гинзбург. Он рассказал, что готическая драма представляет собой "чисто пелевинский микс жанров".

- Мы уже с осени в съёмочном периоде, главную роль играет Паша Табаков. Антигероя в фильме играет рэпер Oxxxymiron, это его первая роль, возможно, он напишет часть музыки. Я очень долго искал главную героиню Геру, девчонка должна быть молодая, умная, красивая и продвинутая. Мы сделали онлайн-кастинг на всю страну, около 3 млн человек, нашли главную героиню уникальную, которую выгнали из актёрской академии, - пояснил он.