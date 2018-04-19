Неизвестные изуродовали элитный внедорожник знаменитого резидента Comedy Club

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, известному шоумену, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову неизвестные изуродовали недавно купленный Range Rover. Об этом сообщает "СтарХит".

Несколько дней назад актер припарковал свой автомобиль на одной из улиц столицы и отправился по делам. Вернувшись, он увидел, что кузов машины сильно поврежден.

"Кто-то намеренно поцарапал капот и набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили", - заявил он.

Стоимость иномарки составляет 5 млн рублей. Обращался ли шоумен в полицию по факту повреждения его автомобиля, издание не сообщает.